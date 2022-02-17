Komisyonda, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

Tbmm Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu raporu görüşüldü. Toplantıda Semra Güzel'in savunmasını yerine tayin ettiği HDP'li komisyon üyesi Mehmet Tiryaki yaptı. TBMM Hazırlık komisyonu raporu ve HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar alındığını ve nihai kararı Genel Kurul'un vereceğini bildirdi. Beyazıt, "Komisyon toplantımızda, milletvekili hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla hazırlanan iki ayrı dokunulmazlık dosyasını ve Hazırlık Komisyonu raporunu görüştük. Uzun uzun değerlendirmeler yapıldı. İşin doğası gereği bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kaldırılmış oluyor. Milletvekillerimiz kendi hür iradelerine ve vicdanlarına göre kararlarını vereceklerdir. O konuda da milletvekillerimize serbest bir tartışma imkanı tanıdık. Biz raporumuzu tamamlayıp, dosyamızı Genel Kurul'a sunacağız. Bundan sonra Genel Kurul'da bütün milletvekillerimiz kendi hür iradeleriyle karar verecekler" dedi.