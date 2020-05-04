HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Komisyonculardan "tedarik zincirinde aksama yok" açıklaması

Komisyonculardan
04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hava sıcaklığının yükselmesiyle sebze ve meyvedeki üretimin de artacağını, tedarik zincirinin sorunsuz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hava sıcaklığının yükselmesiyle sebze ve meyvedeki üretimin de artacağını, tedarik zincirinin sorunsuz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyada yayılmasının ardından insanlarda "Gıdaya ulaşabilecek miyiz? Gıda da kesinti olacak mı?" gibi soru işaretleri oluştuğunu belirtti.

Antalya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Yılmaz, Kovid-19 sürecinde kentteki tarımsal üretimde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin sebze ve meyve ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Yılmaz, üretimin geçen yılın üzerinde olduğunu bildirdi.

Yılmaz, önümüzdeki günlerde sebze ve meyvenin daha da bollaşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tedarik zincirinde hiçbir sıkıntı yok. Hale günde 3 bin tonun üzerinde meyve ve sebze giriyor. Hava sıcaklığı artıkça üretim de artacak ve mayısın ortalarına doğru bu rakam 5 bin tona ulaşacaktır. Bunlar burada paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir tarafına taze taze gönderiliyor. Tüketicilerin, tedarik zincirinin kesileceğine ilişkin herhangi bir şüphesi olmasın. Antalyalı üreticiler fazlasıyla Türkiye'ye yetecektir. Kovid-19 tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Sebze ve meyvelere çıplak elle dokunulmuyor"

Sebze ve meyve komisyonculuğu yapan bir şirketin ortaklarından Levent Şanlı ise kentteki birçok seradan aldıkları ürünleri Avrupa ve Arap ülkelerine gönderdiklerini, Türkiye'deki ulusal marketlere tedarik sağladıklarını söyledi.

Kovid-19'un salgın haline gelmesinin ardından ürün bulmakta zorluk çekmediklerine işaret eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Önceden ihracat ağırlıklı çalışıyorduk. İç piyasa daha az ürün tüketiyordu. İhracat kapıları ilk günlerde kapanınca 'Ürünler ne olacak?' diye korktuk ancak iç piyasadaki talep çoğalınca böyle bir sıkıntı kalmadı. İç piyasa ürünlerimizi tüketiyor. Herkes gibi biz de salgına karşı önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Sürekli çalıştığımız üreticilere maske ve eldiven dağıttık. Seralara girerken de kullanmaları için dezenfektanlar verdik. Hijyene çok önem veriyoruz. Üreticiler maske ve eldiven kullanarak ürünleri topluyor. Hem serada çalışanlar hem de paketleme yapanlar sosyal mesafe kuralına uyuyor. Yani ürünlere seralardan toplanmasından halde paketlenmesine kadar çıplak elle dokunulmuyor. Sebze ve meyveler el değmeden tertemiz bir şekilde üreticiye ulaşıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülşen Yüksel
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Komisyonculardan "tedarik zincirinde aksama yok" açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:23:37. #1.14#
title