Komisyon üyelerinden Manisa Büyükşehir'e teşekkür
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Komisyon üyelerinden Manisa Büyükşehir'e teşekkür

Komisyon üyelerinden Manisa Büyükşehir'e teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarları ile birlikte, Yuntdağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgi aldı.

Osmancalı Mahallesi ile Seyitli Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahta yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen komisyon üyeleri, çalışmalarda yer alan personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Arif Alkın, komisyon üyeleri adına yaptığı açıklamasında, "Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon üyeleri olarak Yuntdağı bölgesindeyiz. İki aydır devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Yuntdağı'na verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten mükemmel olmuş. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Yuntdağı yolları sadece burada yaşayan vatandaşlar tarafından değil, aynı zamanda deniz bölgelerine giden vatandaşlarımız tarafından da kullanılıyor. Yolu çok beğendik. Daire başkanımıza, asfaltta çalışan tüm personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bugün 45 derece sıcaklıkta çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Yunusemre ilçesinin aldığı bu hizmetler diğer ilçelerimizde de devam eder. Biz buradan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Komisyon olarak yerine geldik, tespit ettik, gözümüzle gördük. Her şey için Yunusemreli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Komisyon üyelerinden Manisa Büyükşehir'e teşekkür
Komisyon üyelerinden Manisa Büyükşehir'e teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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