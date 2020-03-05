Komisyon Üyeleri Meslek Erbaplarını ziyaret etti

05.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:06

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları, Akhisar'da kaybolmaya yüz tutmuş meslek ve esnaf erbaplarını ziyaret etti.

Meslek erbaplarını tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden komisyon üyeleri zanaatlarını bir de onlardan dinledi. Komisyon üyeleri bunun yanı sıra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Genli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Bültenler