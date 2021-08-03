Komisyon Üyeleri Demirci'nin İçme Suyu Kaynaklarını İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Demirci ilçesinde bir araya geldi.

İlçenin cazibeli su kaynaklarında tek tek inceleme yapan ve bu kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan karma komisyon üyeleri, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Manisa'nın su kaynaklarının tespiti, bu kaynakların doğru kullanılması, içme suyu tasarrufu gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Demirci ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası'nda toplanan ve ilk ziyaretlerini Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan'a gerçekleştiren komisyon üyeleri, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün devam eden hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Demirci Belediyesini Ziyaret Ettiler

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyelerinin ilçedeki ikinci durağı Demirci Belediyesi oldu. Demirci Belediye Başkanvekili Mustafa Ünlü'yü ziyaret eden meclis üyeleri, ilçeye gerçekleştirdikleri ziyaretin detayları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonunda Demirci Belediye Başkanvekili Ünlü, komisyon üyelerine hediye takdim etti. Ziyaretin ardından Demirci Belediyesi Toplantı Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı su kaynaklarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

İlçenin Su Kaynakları İncelendi

Toplantının ardından komisyon üyeleri, ilçe merkezi ve bazı mahallelerde yer alan cazibeli su kaynaklarını tek tek gezdi. İlçenin cazibeli su kaynaklarında tek tek inceleme yapan ve bu kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan karma komisyon üyeleri, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında hazırlayacakları raporu Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine sunacaklar. Komisyon üyelerinin Demirci temasları, Demirci Akıncıları Derneği'ne gerçekleştirilen nezaket ziyaretiyle noktalandı.

Kaynak: Bültenler