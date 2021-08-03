Komisyon Üyeleri Demirci'nin İçme Suyu Kaynaklarını İnceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Komisyon Üyeleri Demirci'nin İçme Suyu Kaynaklarını İnceledi

Komisyon Üyeleri Demirci'nin İçme Suyu Kaynaklarını İnceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Demirci ilçesinde bir araya geldi.

İlçenin cazibeli su kaynaklarında tek tek inceleme yapan ve bu kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan karma komisyon üyeleri, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Manisa'nın su kaynaklarının tespiti, bu kaynakların doğru kullanılması, içme suyu tasarrufu gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Demirci ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası'nda toplanan ve ilk ziyaretlerini Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan'a gerçekleştiren komisyon üyeleri, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün devam eden hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Demirci Belediyesini Ziyaret Ettiler

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyelerinin ilçedeki ikinci durağı Demirci Belediyesi oldu. Demirci Belediye Başkanvekili Mustafa Ünlü'yü ziyaret eden meclis üyeleri, ilçeye gerçekleştirdikleri ziyaretin detayları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonunda Demirci Belediye Başkanvekili Ünlü, komisyon üyelerine hediye takdim etti. Ziyaretin ardından Demirci Belediyesi Toplantı Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı su kaynaklarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

İlçenin Su Kaynakları İncelendi

Toplantının ardından komisyon üyeleri, ilçe merkezi ve bazı mahallelerde yer alan cazibeli su kaynaklarını tek tek gezdi. İlçenin cazibeli su kaynaklarında tek tek inceleme yapan ve bu kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan karma komisyon üyeleri, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında hazırlayacakları raporu Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine sunacaklar. Komisyon üyelerinin Demirci temasları, Demirci Akıncıları Derneği'ne gerçekleştirilen nezaket ziyaretiyle noktalandı.

Kaynak: Bültenler

Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Komisyon Üyeleri Demirci'nin İçme Suyu Kaynaklarını İnceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:51:01. #1.14#

title