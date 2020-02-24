Komisyon KOBİ'lere destek veren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı

24.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.



Plan ve Bütçe Komisyonu, KOBİ'lere destek veren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının kısa süreliğine görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Kanun teklifinde vazife ve harp malulü gazilere 5000 iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra maaş bağlanmasına yönelik düzenleme bulunuyor. Doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının bir yıl ertelenmesine imkan getiriliyor. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyarlık kaynak da 35 milyar liraya çıkacak. - ANKARA

Kaynak: İHA