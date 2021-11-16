Komisyon Katı Atık Toplama Ücreti İçin Toplandı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında komisyona sevkine karar verilen evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti tarife değişikliği maddesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti bedellerinin düşürülmesi ve uygunsuzlukların kaldırılması için meclise sunduğu tarife değişikliği ile ilgili komisyonda görev alan meclis üyeleri, yoğun çalışıyor. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlık ettiği komisyon toplantısında, meclis üyeleri ile MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ve yetkili personel yer aldı. Komisyona sevkine karar verilen evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti tarife değişikliği maddesi komisyon üyeleri tarafından görüşüldü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet