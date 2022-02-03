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Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Demirören Haber Ajansı, Besti Karalar - Politika
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Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Tbmm Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında basına kapalı toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, sözlü savunma ve delilleri inceledi. Daha sonra yapılan oylamada, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi.

'OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ'

Toplantının ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Ramazan Can, HDP'li Semra Güzel yerine sözlü savunma veren Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da toplantıya katılarak son beyanlarını söylediğini açıkladı. Can, "Komisyon toplantısını yaptı. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar verdi" dedi.

Can, Hazırlık Komisyonu raporunu salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacaklarını açıkladı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da raporu değerlendirdikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse; raporu Genel Kurul'a havale edecek.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, TBMM, Politika, Haber

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