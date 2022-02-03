Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Tbmm Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında basına kapalı toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, sözlü savunma ve delilleri inceledi. Daha sonra yapılan oylamada, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi.

Can, Hazırlık Komisyonu raporunu salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacaklarını açıkladı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da raporu değerlendirdikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse; raporu Genel Kurul'a havale edecek.