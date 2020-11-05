Komisyon: AB ekonomisi 2022'den önce toparlanmayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Güz Dönemi Ekonomik Öngörüler raporunda, AB ekonomisinin pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılından önce dönemeyeceğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Güz Dönemi Ekonomik Öngörüler raporunda, AB ekonomisinin pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılından önce dönemeyeceğine dikkat çekildi.

Yeni rapor, Komisyon'un 2020 Yaz Dönemi Ekonomik Öngörüler raporu ile karşılaştırıldığında, 2020 için ekonomik daralma beklentileri yüzde 7.4'e yükseldi. Buna karşılık, güz dönemi güncellemesinde, önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme tahminleri nispeten daha az iyimserdi. Güz dönemi raporunda, büyüme öngörüleri 2021 için yüzde 4.1 ve 2022 için de yüzde 3.0 olarak yer aldı.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni'ye göre, AB tarihinin en derin durgunluğunun ardından, Avrupa'nın toparlanması Covid-19 vakalarındaki artışla sekteye uğradı.

Gentiloni, "Büyüme dönemi 2021 yılında geri gelecek; ancak, Avrupa ekonomsinin pandemi öncesi dözeylerini geri kazanması iki yıl alacak" diye ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı