Komisyon: AB'de durgunluk öngörülenden derin olacak Avrupa Komisyonu'nun Salı günü açıkladığı raporuna göre, euro bölgesi ekonomisi 2020 yılında yüzde 8.7 daralacak ve bölgede durgunluk öngörülenden daha derin olacak.

Avrupa Komisyonu'nun Salı günü açıkladığı raporuna göre, euro bölgesi ekonomisi 2020 yılında yüzde 8.7 daralacak ve bölgede durgunluk öngörülenden daha derin olacak.

Komisyon'un daha önce açıkladığı Bahar Öngörüleri raporunda, euro bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 7.7 daralacağı öngörülmüştü ve beklentiler daha iyimserdi. Raporda, öngörüler arasındaki farkın, ekonominin yeniden açılması ve sınırlandırmaların gevşetilmesi süreçlerinin, daha önceden planlandığından daha yavaş olmasına bağlandı.

Avrupa Komisyonu'nda, ekonomi alt birimi olan "İnsanlar İçin Çalışan Ekonomi"nin Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Ekonominin kapatılmasının etkisi, bizim önceden beklediğimizden daha ciddi oldu. Fırtınalı sularda yol almaya devam ediyoruz ve yeni bir salgın dalgası gibi birçok risk ile karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: DHA