Komiserliğe Geçiş Sınavı Soruşturmasında 34 Gözaltı Kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi. O yıl sınava girerek, komiser yardımcısı olan tüm isimleri tek tek inceleyen savcılık, 34 kişinin sınav sorularını daha önceden elde ettiğini belirledi. Bunun üzerine bu kişilerin görev yaptığı Ankara dahil18 ilde operasyon başlatıldı. Savcılık yetkilileri şu ana kadara 22 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - Ankara