KIRIKKALE - Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRIKKALE - Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
KIRIKKALE - Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor

Kırıkkale'de ilçe emniyet amiri olarak görev yapan milli sporcu Emrullah Tokur, yoğun geçen mesainin tüm yorgunluğunu minderde güreş tutarak atıyor.

Kırıkkale'de ilçe emniyet amiri olarak görev yapan milli sporcu Emrullah Tokur, yoğun geçen mesainin tüm yorgunluğunu minderde güreş tutarak atıyor.

Karakeçili İlçesi Emniyet Amiri Tokur, lise yıllarında arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine başladığı güreş branşında 2013 yılında katıldığı Cumhuriyet Turnuvası'nda milli sporcu statüsüne erişme imkanı buldu.

Lise ve üniversite yıllarında katıldığı birçok yarışmalarda derece elde eden Tokur, 2017 yılında Polis Akademisini kazandı.

Akademinin ardından 2018 yılında komiser yardımcısı olarak Kırıkkale'de başladığı görevine sporun verdiği kazanımlarla daha iyi adapte olan Tokur, Kovid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlara ara verse de fırsat buldukça spor yapmayı ihmal etmiyor.

Komiser yardımcısı Emrullah Tokur, AA muhabirine, güreşe memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde 12 yaşında başladığını söyledi.

Güreşin Ladik'te yaygın bir spor olduğunu anlatan Tokur, şöyle konuştu:

"Çocukluk döneminde arkadaşlarımızın tavsiyesiyle başladık. Daha sonra hocalarımızın da tavsiyesiyle güreşe devam ettik. Bu süreçte lise ve üniversite dönemlerimde bazı başarılar elde ettim. 2013 yılında Cumhuriyet Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme imkanı buldum. Orada milli sporcu statüsüne eriştim. Daha sonra üniversite hayatımda da birçok faaliyete katıldım. Güreşin vermiş olduğu başarılar ve faydalar neticesinde, üniversiteden mezun olduktan sonra 2017 yılında Polis Akademisinin mülakatlarına katılarak kazandım."

"Polislik mesleği zor ve meşakkatli ama bunun yanında da şerefli bir meslek"

Tokur, bir yıl yoğun bir eğitimin ardından 2018'de komiser yardımcısı olarak Kırıkkale'ye atandığını belirtti.

Al bayrağı mesleğinden önce de taşımayı kendilerine bir şeref bellediklerini aktaran Tokur, "Polis olarak da al bayrağımızı taşımaya devam etmekteyiz. Bunun onuru ve gururu tartışılamaz, ölçülemez, biçilemez. Polislik zor ve meşakkatli ama bunun yanında da şerefli bir meslek. Güreşin bize katmış olduğu disiplin neticesinde mesleğimize kolay bir şekilde adapte olduk. Mesleğimizi etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Burak Deniz Canan Ergüder Perihan Savaş
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:45:54. #1.15#
title