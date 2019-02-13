Komiser Yardımcısı 2 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Komiser Yardımcısı 2 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında soruların çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Komiser Yardımcısı 2 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında soruların çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2010'daki 'Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Türkiye genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Kilis'te, hakkında yakalama kararı çıkarılan komiser yardımcısı Ö.Y. ile B.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 2 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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