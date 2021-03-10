Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

10.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:36
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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