Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 zanlı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin tamamı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması yürütüldüğü anımsatıldı.

Yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının saptandığı belirtilen açıklamada, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 48 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl