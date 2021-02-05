Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 zanlı gözaltına alındı

05.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:04
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 zanlı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin tamamı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin tamamı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması yürütüldüğü anımsatıldı.

Yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının saptandığı belirtilen açıklamada, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 48 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:04:33. #1.14#
title