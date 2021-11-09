Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 56 gözaltı kararı - Haberler
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 56 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 56 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, Ankara merkezli 25 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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