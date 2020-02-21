: Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyede

21.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:37

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FETÖ mensuplarının 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün önce 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla biri aktif görevde, 7'si meslekten ihraç edilen 8 komiser yardımcısı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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