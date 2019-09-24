24.09.2019 20:44

Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA