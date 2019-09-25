Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasında 9 gözaltı

25.09.2019 10:10

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Sivas'ta yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas merkezli Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş, Ş.Y, R.A, M.T, İ.A, H.A, G.A, A.M. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen 9 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA