Komiser, suyunu sokak köpeğiyle paylaştı

15.08.2019 18:52

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, trafik ve asayiş uygulamasında görevli komiser Murat Günay, sıcaktan bunalan sokak köpeği ile suyunu paylaştı. Günay'ın elindeki pet şişeden köpeğe su içirdiği anlar, meslektaşlarınca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, görüntüleri izledikten sonra örnek davranışı için Günay'a teşekkür etti.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca- Finike yolunda rutin trafik ve asayiş uygulamasını sürdürürken, bunaltıcı sıcak, görevlileri zorladı. Uygulamanın sorumlusu olarak görev yapan nöbetçi amir komiser Murat Günay da sıcak havada serinlemek için marketten küçük pet şişeyle soğuk su aldı. Murat Günay'ın şişeyi açıp, birkaç yudum aldığı sırada yanına sokak köpeği yaklaştı. Köpeğin sürekli içtiği suya bakması üzerine susadığını düşünen Günay, elindeki şişeyle hayvana doğru yaklaşıp, su içirmeye çalıştı. Köpek, komiser Günay'ın uzattığı şişedeki suyun tamamını içtikten sonra uygulama noktasından ayrıldı. Günay'ın sokak köpeğine su içirdiği anlar, meslektaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan da örnek davranışı dolayısıyla komiser Murat Günay'ı kutlarken, "Bizler Kumluca'nın huzurlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kumluca Emniyet Müdürlüğü'müzün genç ve başarılı personeli olan komiser Murat Günay'a bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Doğada yaşayan bütün canlılara sahip çıkmasının herkese örnek olması diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA