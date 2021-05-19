KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ
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KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Bülent K. (45), gece nöbeti sırasında, göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Bülent K. (45), gece nöbeti sırasında, göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan mesai arkadaşları, odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderilecek.

KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ
KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ
KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ
KOMİSER, GÖREVİ BAŞINDA İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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