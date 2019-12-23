KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje

23.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:34

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri ve çalışanları tarafından Ağrı Doğubayazıt Atabakan Köyü İlkokulu, Kars Tepeköy Köyü İlkokulu ve Siirt Fatih İlkokulundaki öğrenciler için soğuk kış aylarında yürekleri ısıtan hediyeler gönderildi.



KOMEK ve ASEM, soğuk kış aylarında öğrencilerin yüzlerini güldürüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zor şartlarda eğitim gören minik öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için sosyal sorumluluk projeleri üreten KOMEK ve ASEM kursiyerleri ve çalışanları, çocuklara gönderdiği çeşitli hediyelerle yüreklerini ısıtıyor. Alavardı ASEM kursiyerleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan Köyü İlkokulu öğrencilerinin ve Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy İlkokulu öğrencilerinin soğuk kış aylarında üşümemeleri için sobalar, kışlık giyecekler, kırtasiye ve spor malzemeleri gönderdi.



Ayrıca Seydişehir KOMEK'te yüzme eğitimi alan kursiyerler de, Siirt merkezde bulunan Fatih İlkokulu'ndaki kreş öğrencilerine oyuncaklar ve kreş malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler gönderdi. Malzemeleri teslim alan minik öğrenciler, KOMEK'lere ve ASEM kursiyerlerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA