KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor - Haberler
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KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor

KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla Konya, Muş ve Van'daki öğrencilere mont, bot, kışlık kıyafetler, çanta ve kırtasiye malzemesi göndererek yürekleri ısıttı.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ( Komek ) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla Konya, Muş ve Van'daki öğrencilere mont, bot, kışlık kıyafetler, çanta ve kırtasiye malzemesi göndererek yürekleri ısıttı.

Komek ile ASEM sosyal sorumluluk projeleri ile zor durumda olan çocukların yüzünü güldürüyor. Konya merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK ve ASEM kursiyerleri, soğuk kış aylarında çocuklar için kışlık giyecek kampanyası düzenledi. KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği desteği ve "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında binlerce atkı ve bere takımı, yüzlerce mont, kışlık bot ile birlikte çanta ve kırtasiye malzemeleri temin eden kursiyerler, bunları Konya'daki çeşitli okulların yanı sıra Muş ve Van'daki çocuklara göndererek mutluluklarına ortak oldular. KOMEK ve ASEM bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata dokunan sosyal sorumluluk projelerine devam edecek. - KONYA

KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor

KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor

KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor

KOMEK ve ASEM çocukların yüreklerini ısıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Konya, KOMEK, Van, Yerel, Haber

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