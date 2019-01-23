Komek'ten Yemen'e Yardım Eli

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) eğitim gören kursiyerler, kan ve gözyaşının dinmediği mazlum Yemen halkı için "Beşik Sallayan El Dünyayı Sallar" sloganı ile nakdi yardım kampanyası düzenledi.

KOMEK ile ASEM kursiyerleri tarafından iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için nakdi yardım kampanyası düzenlendi. Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaştan dolayı milyonlarca Yemenlinin yeterli gıdaya erişememesinden dolayı özellikle Yemenli çocuklar yaşanan kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yemenlilerin yaşanan kıtlıkta sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için Türkiye'den ve Konya'dan Yemen'e yardım eli de uzanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, KOMEK Karatay, Araplar, Cihanbeyli ve Kulu şubeleri ile ASEM Mengene ve Karatay Şubelerine devam eden kursiyerler tarafından "Beşik Sallayan El Dünyayı Sallar" sloganı ile mazlum Yemen halkı için nakdi yardım kampanyası düzenledi. Kampanya doğrultusunda kursiyerlerden toplanan bağışlar ve kermeslerinden elde edilen gelirlerle toplam 25 bin lira Yemen'e gönderilmek üzere KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği aracılığı ile Konya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA