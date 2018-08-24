Komek'te Yeni Dönem Kayıtları 17 Eylül'de Başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK) yeni dönem kayıtlarının 17 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim dönemi için kurs merkezlerinde tadilat çalışmaları yapıldığı belirtildi.

KOMEK'in usta öğreticilerinin de eğitim aldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda KOMEK öğreticileri, kursiyerlerine daha kaliteli eğitim vermek ve aynı zamanda kendi eksikliklerini belirlemek amacıyla modül anlatımı yaptı. 12 ilçedeki 42 kurs merkezinde boya, badana işleri, tadilat, onarım ile su ve elektrik aksamlarında tadilat çalışmaları yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KOMEK'ten faydalanmak isteyen vatandaşların "www.komek.org" sitesinden başvuru yaparak, istedikleri branşta ücretsiz eğitim alabilecekleri bildirildi.