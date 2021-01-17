KOMEK'te uzaktan eğitim kayıtları yarın başlayacak
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KOMEK'te uzaktan eğitim kayıtları yarın başlayacak

17.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:46
KOMEK'te uzaktan eğitim kayıtları yarın başlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) yeni dönem kayıtları 18 Ocak'ta başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) yeni dönem kayıtları 18 Ocak'ta başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, KOMEK'in koronavirüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Salgın döneminde kursların çevrimiçi yapılacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Salgından bu yıl karşılıklı etkileşimin olduğu, interaktif program ile yapılacak kurslarımızda gerçek sınıf ortamı gibi bir ortam oluşturarak kursiyerlerimize eğitim vermiş olacağız. Yapılan eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve çevrimiçi sınavda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi vereceğiz. KOMEK Bahar Dönemi'nde yetişkinler için 110 farklı branşta, ilk kez açılacak 14-16 yaş grubu için ise 26 farklı branşta eğitim verilecek. 10 bin kursiyerin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

"Fransa, Almanya, Irak ve Çin'den KOMEK'e kayıt olan var"

Güz döneminde yaşanan yoğun talep nedeniyle yeni dönemde açılan grup sayılarını artırarak daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Altay, "Ülkemizdeki çeşitli şehirlerin yanı sıra, Fransa, Almanya, Irak ve Çin'den KOMEK'e kayıt olan vatandaşlarımız var. Bahar döneminde dünya çapında daha fazla insana erişmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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