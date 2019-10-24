KOMEK'te çini kursu açıldı

24.10.2019 10:06

Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar KOMEK Şubesi tarafından bayanlara yönelik çini kursu açıldı.



KOMEK hizmet binasındaki kursta, 20 kursiyer eğitim almaya başladı.

Haftada üç gün verilecek kursta eğitimleri Nazan İnci verecek.

Kurs Öğreticisi İnci, "Kursumuzun ilk haftasında el becerilerinin gelişmesi adına kursiyerlerimize çizim çalışmaları başlatılarak ev hanımlarına yönelik nefes alabilecekleri bir alan yaratmaya ve böylelikle ev ekonomilerine de zamanla katkı yapmış olacaklardır. Bundan böylede ilçemizde de Türk Çini Sanatı'nın yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA