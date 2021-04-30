KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim

KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği eserlerini satışa sunduğu KO-MEK Sepeti, Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği eserlerini satışa sunduğu KO-MEK Sepeti, Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin ürünlerinin satışa sunduğu KOMEK Sepeti anneler gününe özel indirim uyguladı. Anneler gününde annesine hediye almak isteyen vatandaşlara, yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Anneler Günü için uygulanacak indirimler mayıs ayı boyunca devam edecek. KO-MEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir pazar olma özelliğini taşıyor. Komeksepeti.com alışveriş sitesi KO-MEK'te eğitime açılan mefruşattan, örgüye, tel kırmadan filografiye, iğne oyasından ahşap oymacılığına kadar birbirinden farklı branşların sergilendiği 6 ana kategoriden oluşuyor. Komeksepeti.com vitrininde yer alan ürünler, üreticilerin adları ile listeleniyor. Dileyen kullanıcılar ürünlerinden memnun kaldıkları üreticilerin diğer ürünlerini de görüntüleyerek satın alabiliyor. - KOCAELİ

KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim
KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOMEK Sepeti'nde Anneler Günü'ne özel indirim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:57:04. #1.14#

title