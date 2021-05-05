KOMEK kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü
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KOMEK kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü

KOMEK kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri yemek sınıfı kursiyerleri "Senin de Bir Yetimin Olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim çocukların yüzünü güldürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri yemek sınıfı kursiyerleri "Senin de Bir Yetimin Olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim çocukların yüzünü güldürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. KOMEK yemek sınıfı kursiyerleri tarafından başlatılan ve "Bayram hediyemiz bir çocuğun neşesi olsun" diyerek yola çıkılan "Senin de Bir Yetimin Olsun" projesiyle, kurs merkezlerinde yapılan ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin yüzü güldürülüyor. Proje kapsamında Ramazan ayında 59 aileye gıda yardımı, 92 yetim çocuğa da bayramlık ve ayakkabı paketleri gönüllü kursiyerler tarafından ev ev ziyaret edilerek teslim edildi. Paylaştıkça bereketin arttığı bu ayda yemek sınıfı kursiyerleri Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımında bulundu. Ramazan ayı dışında da kursiyerler yemek dağıtımına gönüllü olarak katkıda bulunuyor. - KONYA

KOMEK kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü
KOMEK kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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