KOMEK ile ASEM kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KOMEK yemek sınıfı kursiyerleri tarafından başlatılan ve "Bayram hediyemiz bir çocuğun neşesi olsun" sloganıyla çıkılan "Senin de Bir Yetimin Olsun" projesiyle, kurs merkezlerinde yapılan ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin yüzünün güldürüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında Ramazan ayında 59 aileye gıda yardımı, 92 yetim çocuğa da bayramlık ve ayakkabı paketlerinin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Bayramdan önce hediyelerini alan çocukların sevinçleri gözlerine yansıdı. Paylaştıkça bereketin arttığı bu ayda yemek sınıfı kursiyerleri Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımında bulundu. Ramazan ayı dışında da kursiyerler yemek dağıtımına gönüllü olarak katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat