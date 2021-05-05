KOMEK ile ASEM kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOMEK ile ASEM kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü

KOMEK ile ASEM kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KOMEK yemek sınıfı kursiyerleri tarafından başlatılan ve "Bayram hediyemiz bir çocuğun neşesi olsun" sloganıyla çıkılan "Senin de Bir Yetimin Olsun" projesiyle, kurs merkezlerinde yapılan ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin yüzünün güldürüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında Ramazan ayında 59 aileye gıda yardımı, 92 yetim çocuğa da bayramlık ve ayakkabı paketlerinin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Bayramdan önce hediyelerini alan çocukların sevinçleri gözlerine yansıdı. Paylaştıkça bereketin arttığı bu ayda yemek sınıfı kursiyerleri Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımında bulundu. Ramazan ayı dışında da kursiyerler yemek dağıtımına gönüllü olarak katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç Yaşar Güler Ruhsar Pekcan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOMEK ile ASEM kursiyerleri yetimlerin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:01:04. #1.14#

title