KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor
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Konya

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Korona virüsle mücadele kapsamında her gün 15 bin maske üretimini sürdürüyor.

03.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:26
KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Korona virüsle mücadele kapsamında her gün 15 bin maske üretimini sürdürüyor.

KOMEK Korona virüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maske üretimine devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları öğretmen ve çalışanları tarafından üretim atölyelerinde her gün 15 bin maske üretiliyor. İhtiyaç durumuna göre daha fazla maske üretme imkanına da sahip olan KOMEK'te üretilen maskeler, Korona virüsle etkin mücadelede Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet güçlerine ve Korona virüsle mücadele çalışması yürüten belediye çalışanlarına veriliyor.

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor

Kaynak: İHA

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KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor
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