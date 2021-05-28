KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan "Konya'da Tramvay" albümünü Konyalılarla buluşturdu
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KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan "Konya'da Tramvay" albümünü Konyalılarla buluşturdu

KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan 'Konya'da Tramvay' albümünü Konyalılarla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Kültür Sanat

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki fotoğraf atölyesi kursiyerlerinin çektiği 42 fotoğraftan oluşan "Konya'da Tramvay" albümü çıkarıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki fotoğraf atölyesi kursiyerlerinin çektiği 42 fotoğraftan oluşan "Konya'da Tramvay" albümü çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir yandan istihdama katkı sağlarken bir yandan da kursiyerlerinin kişisel gelişimleriyle Konya'daki sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunan KOMEK'in, "Konya" adlı albüm çalışmalarının 10'uncusu olan "Konya'da Tramvay" albümünü Konyalılarla buluşturduğu belirtildi.

Şehrin bir ucundan diğer ucuna yolcu taşıyan tramvaylar ve geçtiği güzergahların fotoğraflanıp, fotoğraf sanatının güçlü ve estetik diliyle anlatılması, fotoğrafseverlerden tam not aldı.

Birçok branş ve alanda eğitimlerine devam eden KOMEK'te, Temel Fotoğraf Çekimi ve Uygulamaları Kursu en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor.

Temel fotoğraf çekimi eğitimi alan kursiyerlerden oluşan KOMEK Fotoğraf Atölyesi de bu kapsamda 2015 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor.

Uzman fotoğraf eğitmenleri koordinesinde yapılan atölye çalışmaları kapsamında fotoğraf çekim eğitimleri, uygulamalar, seminerler, geziler, fotoğraf sanatçıları ile söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Belirlenen konularla ilgili fotoğraf, kitap ve albümleri çıkarılarak, açılan sergilerde Konya'nın görsel güzellikleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan 'Konya'da Tramvay' albümünü Konyalılarla buluşturdu
KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan 'Konya'da Tramvay' albümünü Konyalılarla buluşturdu
KOMEK, 42 fotoğraftan oluşan 'Konya'da Tramvay' albümünü Konyalılarla buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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