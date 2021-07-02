Komedyenler halk ile bütünleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Komedyenler halk ile bütünleşti

Komedyenler halk ile bütünleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen; şehre rengini, ruhunu ve neşesini yeniden kazandıran ve her hafta perşembe günü saat 19.00'da Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda yapılan Kent'te Sanat Söyleşileri'nde bu hafta mikrofon komedyenlerdeydi.

Her hafta sanatın çeşitli konularını ele alan Kent'te Sanat Söyleşileri'nde mikrofon bu hafta komedyenlerin elinde özgürleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı, mini stand-up havasında geçen söyleşide komedyenler; oyunculuktan, komedyenlerin sorunlarından, yaşadıkları olaylardan ve komedyenler için yapılması gerekenler ile ilgili konuştular. Karşılıklı sohbetin hâkim olduğu söyleşide Yüksel Ünal'ın Onur Gökçek için yazdığını söylediği şiirini okuduğu sırada Ünal'a halk kahkahalarla eşlik etti.Gülümsemelerin eksik olmadığı söyleşinin sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay katılımcılara çiçek takdim etti. Söyleşi, pandemi kuralları çerçevesinde önlemler alınarak gerçekleşti.

"KARŞIYAKA KÜLTÜRE SANATA HER ZAMAN DUYARLI"

Söyleşide konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Başlattığımız güzel bir geleneğe bu haftada da devam ediyoruz. Açık havada, kimsenin kimseyi tehlikeye sokmadığı bir ortamda; sanat, ülke gündemi, belki de biraz siyaset konuşarak dertleşeceğiz. Biliyorsunuz Karşıyaka kültüre, sanata her zaman duyarlı. Onur Gökçek'i yakından takip ediyoruz. Çok yetenekli bir komedyenimiz. Söyleşiye katıldığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Komedyenler halk ile bütünleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:04:05. #1.16#

title