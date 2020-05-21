KOMEDYEN FUNDA HAYIRLIOĞLU SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE FELÇLİ KÖPEĞİNİ BEBEK ARABASINDA GEZİRDİ
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KOMEDYEN FUNDA HAYIRLIOĞLU SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE FELÇLİ KÖPEĞİNİ BEBEK ARABASINDA GEZİRDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, dün 4 saatliğine dışarıya çıktı.

KOMEDYEN FUNDA HAYIRLIOĞLU SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE FELÇLİ KÖPEĞİNİ BEBEK ARABASINDA GEZİRDİ
21.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:00
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, dün 4 saatliğine dışarıya çıktı. Komedyen Funda Hayırlıoğlu da sokağa çıkma izninde iki yeğeni ile bebek arabasına koyduğu felçli köpeği Milo'yu Bebek Parkı'na getirerek gezdirdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıydı. İki haftadır çarşamba günleri 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 0-14  yaş grubu birçok çocuk, dün de parklara akın etti. Beşiktaş'taki Bebek Parkı'na gelen çocukların kimi yürüyüş parkurunda yürürken, kimi de parkta oynadı. Komedyen Funda Hayırlıoğlu da sokağa çıkma izni uygulanan saatlerde, yeğenleri 8 yaşındaki Selma Yılmaz ve 5 yaşındaki Mia Yılmaz ile geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yürüyemeyen köpeği Milo'yla Bebek Parkı'na geldi. Bebek arabasına koyduğu bir buçuk yaşındaki köpeği parkta gezdiren Hayırlıoğlu, bir süredir tedavi gören köpeğinin parkta ilk adımlarını attığını söyledi.

"BİRAZ ÖNCE İLK ADIMLARINI ATTI"Barınaktan sahiplendiği köpeğinin tedavi sürecinden de bahseden Hayırlıoğlu, "Bu köpeği ailesi Hendek Barınağı'na terk etmiş. Bir arkadaşım sağ olsun, onu oradan çıkarıyor ama birkaç rahatsızlığı beraber atlatıyor. Baya bir uzun tedavi süreciyle uğraştık. Birçok arkadaşım yardım etti. Yürüteç aldık, rehabilitasyonlar yaptık. Doktorlara gittik. Şimdi baya iyi durumda, hatta biraz önce ilk adımlarını attı. Onu gezdiriyoruz, o da bizimle birlikte güneşleniyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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