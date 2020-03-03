Komedyen Atalay Demirci'ye 5 yıl hapis cezası

03.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:27

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Atalay Demirci, avukatı ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısına geçen celse verdiği mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, mütalaasını tekrar ederek, Demirci'nin, 'silahlı terör örgütüne üyelikten' 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, iddianamede Demirci'ye yöneltilen 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise beraat verilmesini istedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ DEĞİLİM'Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Demirci, "Terör örgütü üyesi değilim. Tam tersine 4 yıldır süren soruşturmalar nedeniyle örgütün mağduruyum" dedi. Savcının, mütalaasında Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarını dayanak gösterdiğini belirten Demirci, "Ben halka mal olmuş bir sanatçıyım. Toplumda herkesle sosyal ve kültürel olarak herkesle ilişkim vardı. Enes Kanter'le örgüt aracılığıyla tanışmadım. Yazışmalarımızda da kendisine yanlış yolda olduğunu anlatmaya çalıştım. Yazışmalarından örgüt üyesi olduğumu çıkarmak niyet okumadır. Benim yerime burada sıradan biri olsaydı, takipsizlik kararı verilirdi. Ben şöhretin bedelini ödüyorum" diye konuştu.

Son sözünde de, "Başka bir diyeceğim yoktur" diyen Demirci, FETÖ/PDY üyeliğinden 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise Demirci'ye beraat kararı verdi.

Kaynak: DHA