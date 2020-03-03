Komedyen Atalay Demirci, FETÖ'den 5 yıl hapisle cezalandırıldı

03.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:10

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Demirci ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Demirci, örgüt üyesi olmadığını, bunun aksini ortaya koyabilecek bir delilin de dava dosyasında yer almadığını söyledi.

Dünya Radyo'da bir dönem program yapmasının ve ABD'de yaşayan basketbolcu Enes Kanter ve örgütün firari isimleriden Hakan Şükür ile sosyal medya yazışmalarının delil olarak gösterildiğini aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıldır devam eden soruşturmaya rağmen silahlı terör örgütü üyesi olduğuma ilişkin bir şey bulunamadı. Dünya Radyo'da sadece program yaptım. Orada maaş almadım, SGK kaydım yok. Zaten kavga ederek onlardan ayrıldım ve yine onlarla bir ilişkimin olmadığına dair Zaman gazetesinde yarım sayfa haber yayımlandı. Enes Kanter ile cemaat üzerinden tanışmadım. 2013'te tanınan biri olduktan sonra toplumun her kesiminden tanıştığım ve ilişki kurduğum insanlar oldu. Enes de bunlardan biri. Kendisiyle para alışverişi olmuştur. Suçlamaya konu yazışmamızda kendisini takip etmeyi bırakacağımı yazmışım. Bundan maksadım, 'Seni takip ettiğim görülürse beni de FETÖ'cü ilan ederler.' idi. Tedbirli davranmam gerektiğini düşünüyordum. Bu yazışmadan yola çıkarak nasıl örgüt üyesi oluyorum anlamış değilim."

Demirci, tanınan biri olduğu için yargılandığını iddia ederek, "Ben değil başka biri olsaydı, hakkında takipsizlik verilmişti. Mesnetsiz temellere dayanan bu dava, benimle Türk halkı arasına girdi. Halkın nezdinde beraat ettiğimi düşünüyorum. Mahkemenin de bunu kararı ile tescillemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk önce 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirci'nin, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesince cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebi ile duruşmalarda gösterdiği tavır nedeniyle cezası 5 yıla indirildi.

Kaynak: AA