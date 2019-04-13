PROŞENKO, toplam oyların sadece yüzde 16.6'sını, Timoşenko yüzde 13.7'sini alırken, komedyen aday Zelenski'ye seçmenlerin yüzde 30.4'ü tam destek verdi.

Volodimir Zelenski, henüz ortaokul yıllarında televizyonlarda yayınlanan komedi programlarında rol almaya başladı. Hukuk öğrenimi yaptığı halde sahneyi hiç bırakmadı. Komedyen olarak birçok oyunda ve filmde rol aldı. Yıllardır Ukrayna televizyonlarında yayınlanan 'Sluga Naroda' (Halkın Hizmetkarı) isimli komedi dizisinde üstlendiği, yolsuzluklarla savaşan bir öğretmenin devlet başkanlığına giden serüvenini içeren rolüyle izleyicilerin hem beğenisini hem de gönlünü kazandı. Nitekim yılbaşı akşamı televizyon ekranlarından resmen Ukrayna devlet başkanlığına aday olacağını ilan etti.

Ve politikanın dışından gelen ünlü komedyen Volodimir Zelenski, rakiplerini geride bırakıp ilk turdan zaferle çıktı. Şimdi gözler Devlet Başkanı Petro Proşenko ile komedyen Volodimir Zelenski arasında gelecek hafta sonu, yani 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçimlerine çevrildi. Kamuoyu yoklamaları Ukrayna'da komedyen Zelenski'nin devlet başkanı seçilmesi yönünde ciddi sinyaller vermekte.

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Evet, Ukrayna'ya komedyen bir devlet başkanı. Tam bir komedi gibi. Ama değil. Neden olmasın? Zaten bunun örnekleri de var. Slovenya'da komedi programlarıyla ünlenen Marjan Sarec, 2010 yılında politikaya soyundu. Aynı yıl yapılan yerel seçimlerde Kamnik kenti belediye başkanı seçildi. 2017 yılında devlet başkanlığına aday oldu. Ama kazanamadı. Yılmadı. Geçen yıl yapılan genel seçimlere 'Marjan Sarec Listesi' ile girdi.

Seçimlerden 'ikinci büyük güç' olarak çıktı.

Liberal bir politika izleyen 40 yaşındaki Marjan Sarec, parlamentodaki 90 milletvekilinden 55'inin desteğiyle başbakan seçildi. ve Slovenya'nın 'en genç başbakanı' olarak tarihe geçmeyi de garantiledi.

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İtalya'da da öyle. Ülkenin en tanınmış komedyenlerinden olan Beppe Grillo, 2007 yılında alışılagelmiş politikalara ve politikacılara karşı 'Defol Git Günü' adı altında bir protesto hareketi başlattı.

Yıllardır komedi şovlarıyla politikacıları ve politik sistemi yerden yere vuran ünlü komedyen Beppe Grillo'nun arka planda kalarak verdiği destekle 2009 yılında İtalya'da sağ popülist '5 Yıldız Hareketi' kuruldu.

1981'de bir trafik kazasında 3 kişinin ölümüne yolaçtığı için cezaya çarptırılan ve aktif politikaya atılma hakkı olmayan Beppe Grillo, perde arkasında yerini aldı. ve 4 Mart 2018 tarihinde İtalya'da yapılan genel seçimlerde '5 Yıldız Hareketi' tarihi bir zafer kazandı. Luigi Di Maio'nun genel başkanlığını yaptığı 5 Yıldız Hareketi, toplam oyların yüzde 32'sini alarak seçimlerden 'en güçlü parti' olarak çıktı. Federalizm ve bölgeselcilikten, İtalyan milliyetçiliğinden yana olan, Avrupa Birliği'ne (AB) sıcak bakmayan, göçe ve göçmenlere karşı bir tutum sergileyen sağ popülist 5 Yıldız Hareketi, geçen yıl haziran ayında aşırı sağcı Lig Partisi ile koalisyon hükümeti kurarak iktidar koltuğuna yerleşti.

Her ne kadar arka planda kalsa da 5 Yıldız Hareketi'nde dizginler hep komedyen Beppe Grillo'nun elinde oldu. Hala da öyle.

Komedi gibi değil mi?

Hiç de değil. Her ne kadar komedi gibi görünse de İtalya'nın gerçeği budur.