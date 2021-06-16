Komedi filmi "Nalan"ın yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor
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Komedi filmi "Nalan"ın yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor

Komedi filmi 'Nalan'ın yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Başrollerinde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin rol aldığı "Nalan" adlı sinema filminin yıl sonunda sinemaseverlerle buluşması için çalışmalar sürüyor.

Başrollerinde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin rol aldığı "Nalan" adlı sinema filminin yıl sonunda sinemaseverlerle buluşması için çalışmalar sürüyor.

Yönetmen Fatih Mutlu'nun aynı zamanda senaryosunu yazdığı komedi filminin yapımcılığını Ertuğrul Fındık, ortak yapımcılığını ise Eren Dişli üstlendi.

Two Yapım imzalı filmin oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin yanı sıra Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar yer alacak.

Filmin çekimlerine bu ay başlanacak. Tüm çekimleri İstanbul'da yapılacak filmin yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Sabah programlarının reyting rekortmeni sunucusu Nalan Kazak, bir kaza sonrası 2 yıl ara verdiği programına yeniden başlayacaktır. Bu ilk programa, Nalan'ın eski sevgilisi rapçi Talat da katılmaktadır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan'da büyük bir gariplik belirir. Başarılı sunucu, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söyleyen biri olur. Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra kanaldan kovulan ve halk nazarında itibarı sıfırlanan Nalan, içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için Talat'ın yanı sıra ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz'in desteğine ihtiyaç duyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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