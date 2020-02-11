Komedi engel tanımaz

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30

İşitme engelliler, komedi yeteneklerini sergilemek için seyircilerle 16 Şubat saat 17:00'de Açık Mikrofon'da buluşacak

Türkiye'de kendi alanlarında ilklere imza atan BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nden devrim niteliğinde girişim...

BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) iş birliğiyle ilk işitme engelli stand up sanatçıları yetiştirilecek.

16 Şubat Pazar günü işitme engelliler, BKM Mutfak Açık Mikrofon'da sahneye çıkarak güldürü üzerine yeteneklerini sergileyecek.

Böylelikle bugüne kadar çeşitli meslek dallarından birçok kişinin stand up yeteneğini sergileme yeteneğini sergileme olanağını bulduğu, komedi sektörüne yeni isimler kazandıran Açık Mikrofon, işitme engelliler için de farkındalık kazandıracak.

BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile birlikte bulundukları girişimin koordinatörlüğünü yapan Cem İşçiler, her hafta moderatörlüğünü yaptığı Açık Mikrofon sahnesini bu kez işitme engellilere bırakacak.

Kaynak: Bültenler