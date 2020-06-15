Kombinin içinden uyuşturucu çıktı
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Kombinin içinden uyuşturucu çıktı

Kombinin içinden uyuşturucu çıktı İstanbul merkezli 2 ilde zehir tacirlerine yönelik narkotik operasyonu Baskın yapılan 60 adreste 70 torbacı yakalandı İstanbul merkezli 2 ilde ve 11 ilçede "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de...

15.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:11

Kombinin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul merkezli 2 ilde zehir tacirlerine yönelik narkotik operasyonu

Baskın yapılan 60 adreste 70 torbacı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 2 ilde ve 11 ilçede "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. 70 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis, kombinin içerisine gizlenmiş çok miktarda ve sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de desteğiyle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda mega kentte de 11 ilçede 60 adrese girildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramaların ardından çok miktarda uyuşturucu ile birçok adreste silah ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan 70 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kombiden uyuşturucu fışkırdı

Öte yandan operasyon kapsamında belirlenen bir adreste arama yapan polis, balkonda poşetin içerisine gizlenmiş çok sayıda efedrin maddesi ele geçirdi. Aramalara devam eden narkotik polisi, kombi dolabını açarak inceleme yapmaya başladı. Dolap kapısını açmasıyla birlikte şaşıran polis, pamuğa emdirilmiş ve tepsinin içerisine hazırlanmış uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Aramada bulunan maddeler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kombinin içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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