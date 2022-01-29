Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu - Haberler
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Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik olduAFYONKARAHİSAR'da, bir dairede kombinin baca borusunun çıkması nedeniyle doğal gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR'da, bir dairede kombinin baca borusunun çıkması nedeniyle doğal gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan 3'ü çocuk 9 kişi, kombi bacasının çıkması sonucu rahatsızlanarak sağlık ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doğal gazdan etkilenen Kübra A., Müyesser A., Özlem A., Nuray A., Keziban D., Ayşenur E. ile çocuklar D.K., T.S. ve E.A.K.'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Kombinin baca borusu çıktı, doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Dumlupınar, Karahisar, Doğalgaz, Kombi, Güncel, Haber

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