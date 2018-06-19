Fenerbahçe'de Yeni Sezon Kombineye Yoğun İlgi

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonu kombine kart satışları başladı. Eski hak sahibi taraftarlar için başlayan kombine kart satışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.

KONGRE TEMSİLCİLERİNE SATIŞ 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Kongre ve temsilci üyelerin 29-30 Haziran'da yararlanabileceği kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, yoğun ilgi gören kombine biletlerin fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.