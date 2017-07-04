Kombine Fiyatları Açıklandı

Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.



Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonuna ait kombine satışlarının 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibariyle başlayacağı bildirildi. 2017-2018 sezonu kombinelerinin Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacağı açıklandı.



Yapılan duyuruya göre kombine bilet fiyatları şöyle:



Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL



Kuzey Kale Arkası: 200 TL



Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL



Doğu Üst: 350 TL



Doğu Alt: 500 TL



Batı Alt: 1500 TL



VIP: 2000 TL



(Mesut Alan / İHA)