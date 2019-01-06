Kombi Kullanıcılarına Donma Riskine Karşı Uyarı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 7. Meslek Komitesi üyeleri, donma riskine karşı kombi kullanıcılarına uyarılarda bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda bünyesinde faaliyet gösteren ısıtma, soğutma ve mekanik tesisatçıların oluşturduğu 7. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda mevsimsel farklılıkların iklimlendirme sektörünü yakından ilgilendirdiği, soğuk havaların kombi ve kalorifer tesisatını olumsuz yönde etkilediği, hava sıcaklıklarının eksi değerleri bulması halinde ise kombinin donma yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen komite başkanı Emre Şahin, kış günlerinde kombilerde oluşabilecek olası donma riskine karşı tüketicileri uyardı.



Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombilerin içinde su ihtiva eden bazı parçalarında dondan dolayı çatlama tehlikesi oluştuğuna dikkati çeken Şahin, "Halkımızın bu hususta dikkatli olması gerekmektedir. Yeni nesil birçok kombinin üzerinde don korunması özelliği mevcut olmasına rağmen kombilerin kendi içindeki bu özelliği kullanabilmesi için elektrik ve doğal gaz sisteminin açık olması gerekmektedir. Aksi durumlarda kapalı devre kalorifer sisteminde ve sıcak su sisteminde oluşabilecek don, kombinin içindeki parçaların çatlamasına yol açmaktadır. Böyle bir durumdan korunmak için ya kombinin enerji ve gaz akışının olması veya sistemlerin içerisindeki suyun tamamen boşaltılması gerekmektedir. Çalışmasına devam eden kombilerde böyle bir risk yoktur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, yönetim kurulu sayman üyesi Doğan Çatalbaş, komite başkan yardımcısı Seydullah Öz, komite üyeleri Ali Candan ve Ahmet Cihan katıldı.

Kaynak: AA