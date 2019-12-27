Kombi hırsızları tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Kombi hırsızları tutuklandı - Haberler

Kombi hırsızları tutuklandı

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:20
Kombi hırsızları tutuklandı

merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1'i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştı. Yakalanan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Şahıslardan S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şahısların il merkezinden 12, ilçelerinden de 11 olmak üzere toplam 23 adet kombi çaldıkları öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler