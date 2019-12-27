Kombi hırsızları tutuklandı

27.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:20

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1'i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştı. Yakalanan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Şahıslardan S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şahısların il merkezinden 12, ilçelerinden de 11 olmak üzere toplam 23 adet kombi çaldıkları öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA