Kombi hırsızı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kombi hırsızı tutuklandı

Kombi hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de bir inşaattan kombi çalan hırsızlık şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'de bir inşaattan kombi çalan hırsızlık şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde inşaattan bir adet kombinin çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 23 yaşındaki R.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kombi hırsızı tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:06:05. #1.16#

title