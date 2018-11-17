Kombi Bakımı Uyarısı

Kütahya'da, kombilerin periyodik bakımlarının yıl en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtildi.

Kombi servisi yetkilileri, vatandaşların doğalgaz da tasarrufu için periyotik bakımın dikkat çektiler.

Kombi bakımlarının aslında kış gelmeden yaptırılması gerektiğini belirten kombi bakım ustası Cem Çetintaş, "Havaların soğumaya başladı. Kar yakında gelecek. Bizlerde artık kombilerimizi yakmaya başladık. Ama kombi bakımlarında önemli. Biz normalde müşterilerimize kombi bakımlarının yetkili servisler tarafından yaz aylarında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.Yaz aylarında tavsiye ediyoruz çünkü, kış aylarında hem yoğunluk artıyor, hemde vatandaşlara zamanında yardımcı olamayabiliyoruz. Vatandaşlarımız. Bu yüzden vatandaşlar yaz aylarında kombi bakımlarını yaptırırlarsa hem sıcak hemde güvenli bir kış geçirebilirler" dedi.

"Kombi bakımınızı yetkili servislere yaptırın"

Her işte olduğu gibi kombi bakımında da işin ehli ve yetkililerden destek alınması gerektiği ifade eden Çetintaş, "Her işte olduğu gibi kombi bakımında da yetkili servislerden destek alınması gerekiyor. Devletimiz bu konuda önemli adımlar attı. Kombi bakımlarını sadece 'Gaz Yakıcı Cihaza Müdahale' belgesi yetkili servislere yaptırılmalı. İşlerde daha sonra problem yaşanmaması için bu belgeye sahip yetkililer ile çalışılması gerekiyor. Önceden soba zehirlenmerinde olduğu gibi gaz'da patlaya bilen tehlikeli bir madde, onun için vatandaşlar kendileri müdahale etmemeleri gerekiyor. Kombi üreticileri periyodik bakımda 6 aylık aralıkları öneriyorlar ancak yıl da 1 kez de kombinizin bakımını yaptırmanız sağlık ve güvenli kış geçirmeniz için yeterli olacaktır" diye konuştu. (HCA-EFE) - KÜTAHYA