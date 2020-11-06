Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?

06.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:47
Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?

Şikayetvar, tüketicilerin kombi arayışlarının hız kazanmasıyla kombi satın alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi.

Şikayetvar, tüketicilerin kombi arayışlarının hız kazanmasıyla kombi satın alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi. Şikayetvar verilerine göre 2019'un Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 27'lere ulaştığını belirtti.

Kış ayında tüm tüketicilerin en büyük harcama kalemlerinden birini doğalgaz faturaları olurken, kombi markaların odaklandığı konuysa enerji tasarrufu olduğuna dikkat çeken Şikayetvar, doğru kombi seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Şikayetvar tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Kombi kullanıcılarının satın alma sürecinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olması, markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı ve yaygın servis ağının olması ön plana çıkıyor. Kombinin boyutu, sessiz çalışması, kolay kullanımı ve garanti süreleri de tercih edilmesinde belirleyici oluyor" dendi.

"KOMBİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER EN ÇOK OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA GELİYOR"

Verilere göre, 2019'un Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 27 artış gösterdi. Çalışmaya göre kombiyle ilgili şikayetler en çok Ocak ve Şubat aylarında geldiğini belirten Şikayetvar, yaz dönemindeyse bu sayının azaldığı belirtti.

"ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 155 ARTTI"

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020'nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kombi satın alma tercihini belirlemek için Şikayetvar'ı ziyaret edenlerin oranında yüzde 155'lik bir artış gerçekleştiğini vurgulayan Şikayetvar, Kombiyle (kombiyle) ilgili toplam 293 bin 178 kişi Şikayetvar'ı ziyaret ettiğini söyledi.

KOMBİLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLER:

"Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi, uymaması ve arızaları garanti kapsamında değerlendirmemesi,

Kombi kurulumunda, bakımında servislerin haksız ve fazla ücret talep etmesi,

Kombiden sıcak su gelmemesi,

Servisin gelmemesi, randevu saatine uymaması,

Kombinin su akıtması,

Kombinin gürültülü çalışması,

Yedek parça için uzun süre bekletilmesi,

Garanti süresinin uzatılmasında vaat edilen şartların kombi bozulunca uygulanmaması,

Firmanın adı kullanılarak açılan sahte servislerin müşterileri mağdur etmesi ve firmalarının bunu önleyememesi,

Kombi arızalarının defalarca tekrar etmesine ve arızanın çözülmemesine rağmen değişim veya iadenin yapılmaması."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İHKİB/Gültepe: Tasarımcı istihdamı desteğine devam edilmeli
İHKİB/Gültepe: Tasarımcı istihdamı desteğine devam edilmeli
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mesut Yılmaz İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Beste Bereket
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kombi alırken nelere dikkat edilmeli? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 13:05:42. #1.15#
title