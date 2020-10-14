KOMATEK fuarı dört yıl aradan sonra Antalya'da kapılarını açacak
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KOMATEK fuarı dört yıl aradan sonra Antalya'da kapılarını açacak

14.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:39
KOMATEK fuarı dört yıl aradan sonra Antalya'da kapılarını açacak

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından gerçekleştirilen 16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nın (KOMATEK 2021) önümüzdeki yıl 3-7 Mart döneminde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından gerçekleştirilen 16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nın (KOMATEK 2021) önümüzdeki yıl 3-7 Mart döneminde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

İMDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da 1992'den beri düzenlenen fuar, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ), yarısı açık olmak üzere 60 bin metrekarelik alanda yapılacak. Fuara, 35 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin yanı sıra, Orta Doğu, Rusya, Orta Asya ve Afrika'dan 133 ülkeye ihracat yapan İMDER, fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirecek.

Fuar organizatörü ve İMDER temsilcileri 2021'de düzenlenecek fuarın, uluslararası niteliğinin artması için çalışma sürdürüyor.

KOMATEK Fuarı'nın tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya'da da görüşmeler yapıldı.

İMDER yetkilileri, KOMATEK Fuarı hakkında bilgi verdi.

Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının KOMATEK'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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