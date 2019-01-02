Komandoların Suriye sınırına sevki devam ediyor

KİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edilmeye devam ediliyor.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine gittiler. Komando birliklerinin Fırat'ın Doğusundaki Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacağı öğrenildi. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA